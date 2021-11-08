Шульмейстер: наверное, Ферстаппен — будущий чемпион, стартовый манёвр это доказал

Известный российский гонщик Борис Шульмейстер поделился своим мнением о раскладе сил в Формуле-1 по итогам Гран-при Мексики. Благодаря победе в гонке Макс Ферстаппен увеличил преимущество в личном зачёте относительно Льюиса Хэмилтона до 19 очков.
«Хотел бы верить, что Ферстаппен чемпион. Я очень уважаю Хэмилтона, считаю его лучшим пилотом современной Формулы-1. Но в её же интересах, чтобы у нас появился новый лидер чемпион. Макс имеет всё для этого: скорость, харизму, очень конкурентный автомобиль. Наверное, он наш будущий чемпион. Прошедшая гонка это ещё раз доказала. Имею в виду стартовый маневр. Он и сам сказал, что вся гонка решилась в первом повороте. Макс это сделал блестяще», — заявил Шульмейстер в интервью корреспонденту «Чемпионата» Арине Лавровой.
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