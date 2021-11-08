Хорнер — о критике в адрес Цуноды: пользователи соцсетей любят выдёргивать отдельные слова
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил свою критику в адрес пилота «Альфа Таури» Юки Цуноды. Напомним, после квалификации руководители «быков» заявили, что Цунода помешал хорошо выступить Максу Ферстаппену и Серхио Пересу.
«Пользователи социальных сетей любят выдёргивать отдельные слова, а потом цитировать только их. С другой стороны, мир оказался бы скучнее, если бы мы не могли комментировать выступления гонщиков.
Имея возможность обдумать произошедшее в квалификации, хочу отметить, что команда «Альфа Таури» могла помочь Юки, предоставив ему больше информации. В итоге квалификация получилась плачевной для нас. Теперь всё в прошлом, ведь это сработало – старт из второго ряда оказался лучшим вариантом», — цитирует Хорнера RaceFans.
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