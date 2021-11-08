Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер — о критике в адрес Цуноды: пользователи соцсетей любят выдёргивать отдельные слова

Хорнер — о критике в адрес Цуноды: пользователи соцсетей любят выдёргивать отдельные слова
Комментарии

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил свою критику в адрес пилота «Альфа Таури» Юки Цуноды. Напомним, после квалификации руководители «быков» заявили, что Цунода помешал хорошо выступить Максу Ферстаппену и Серхио Пересу.

«Пользователи социальных сетей любят выдёргивать отдельные слова, а потом цитировать только их. С другой стороны, мир оказался бы скучнее, если бы мы не могли комментировать выступления гонщиков.

Имея возможность обдумать произошедшее в квалификации, хочу отметить, что команда «Альфа Таури» могла помочь Юки, предоставив ему больше информации. В итоге квалификация получилась плачевной для нас. Теперь всё в прошлом, ведь это сработало – старт из второго ряда оказался лучшим вариантом», — цитирует Хорнера RaceFans.

Боттас запорол гонку команде, Перес — хуже всех из системы «Ред Булл». Оценки за Мексику Боттас запорол гонку команде, Перес — хуже всех из системы «Ред Булл». Оценки за Мексику
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021