Тото Вольф: никто из нас не покинет Мексику с мыслями о том, что мы потеряли чемпионат

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что команда не собирается покидать Мексику с мыслями, что они проиграли чемпионат. Напомним, после этапа в Мехико Льюис Хэмилтон отстаёт от Макса Ферстаппена на 19 очков в личном зачёте.



«Я реалист, но я давно в автоспорте, поэтому случиться может что угодно. Никто из нас не покинет Мексику с мыслями о том, что мы потеряли чемпионат. Впереди четыре гонки, в которых могут быть четыре победы или четыре схода, так что мы просто продолжим борьбу. У нас отличная команды, наша машина была исключительно хороша в Турции. И я уверен, что нам по силам победить.



Если посмотреть на математику, то, конечно, лучше быть на 19 очков впереди, чем на 19 очков позади, но что есть — то есть», — приводит слова Тото Вольфа Motorsport.