Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после Гран-при Мексики: Норрис продолжает лидировать в таблице

По итогам Гран-при Мексики ни один из пилотов не получил штрафных баллов, так что таблица осталась неизменной.



Кроме того, за минувшую неделю «сгорел» только один штрафной балл — у бывшего пилота «Хааса» Ромена Грожана, что не отражено в таблице, поскольку Грожан уже завершил карьеру в Формуле-1 и продолжает выступления в IndyCar.



В день проведения гонки Гран-при Катара в конце текущей недели «сгорят» сразу несколько штрафных баллов, полученных в прошлогодней гонке в Турции, в том числе три балла у лидера таблицы, пилота «Макларена» Ландо Норриса.



В настоящий момент остались лишь два пилота, в суперлицензии которых нет ни одного штрафного балла — Мик Шумахер и Даниэль Риккардо.

Пилот Команда Баллы Когда сгорят Ландо Норрис «Макларен» 8 14 ноября 2021 года — 3 балла Серхио Перес «Ред Булл» 7 18 апреля 2022 года — 2 балла Себастьян Феттель «Астон Мартин» 6 27 марта 2022 года — 3 балла Никита Мазепин «Хаас» 6 2 мая 2022 года — 1 балл Николас Латифи «Уильямс» 6 6 июня 2022 года — 3 балла Лэнс Стролл «Астон Мартин» 5 18 апреля 2022 года — 1 балл Валттери Боттас «Мерседес» 4 25 июня 2022 года — 2 балла Юки Цунода «Альфа Таури» 4 18 апреля 2022 года — 1 балл Джордж Расселл «Уильямс» 4 14 ноября 2021 года — 3 балла Антонио Джовинацци «Альфа Ромео» 3 4 июля 2022 года — 2 балла Пьер Гасли «Альфа Таури» 3 9 мая 2022 года — 1 балл Льюис Хэмилтон «Мерседес» 2 18 июля 2022 года — 2 балла Макс Ферстаппен «Ред Булл» 2 12 сентября 2022 года — 2 балла Шарль Леклер «Феррари» 2 6 декабря 2021 года — 2 балла Кими Райкконен «Альфа Ромео» 2 4 июля 2022 года — 2 балла Фернандо Алонсо «Альпин» 2 10 октября 2022 года — 2 балла Карлос Сайнс «Феррари» 1 15 ноября 2021 года — 1 балл Эстебан Окон «Альпин» 1 12 сентября 2022 года — 1 балл