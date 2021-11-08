Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после Гран-при Мексики: Норрис продолжает лидировать в таблице
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По итогам Гран-при Мексики ни один из пилотов не получил штрафных баллов, так что таблица осталась неизменной.
Кроме того, за минувшую неделю «сгорел» только один штрафной балл — у бывшего пилота «Хааса» Ромена Грожана, что не отражено в таблице, поскольку Грожан уже завершил карьеру в Формуле-1 и продолжает выступления в IndyCar.
В день проведения гонки Гран-при Катара в конце текущей недели «сгорят» сразу несколько штрафных баллов, полученных в прошлогодней гонке в Турции, в том числе три балла у лидера таблицы, пилота «Макларена» Ландо Норриса.
В настоящий момент остались лишь два пилота, в суперлицензии которых нет ни одного штрафного балла — Мик Шумахер и Даниэль Риккардо.
|Пилот
|Команда
|Баллы
|Когда сгорят
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|8
|14 ноября 2021 года — 3 балла
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|7
|18 апреля 2022 года — 2 балла
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|6
|27 марта 2022 года — 3 балла
|Никита Мазепин
|«Хаас»
|6
|2 мая 2022 года — 1 балл
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|6
|6 июня 2022 года — 3 балла
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|5
|18 апреля 2022 года — 1 балл
|Валттери Боттас
|«Мерседес»
|4
|25 июня 2022 года — 2 балла
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|4
|18 апреля 2022 года — 1 балл
|Джордж Расселл
|«Уильямс»
|4
|14 ноября 2021 года — 3 балла
|Антонио Джовинацци
|«Альфа Ромео»
|3
|4 июля 2022 года — 2 балла
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|3
|9 мая 2022 года — 1 балл
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|2
|18 июля 2022 года — 2 балла
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|2
|12 сентября 2022 года — 2 балла
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|2
|6 декабря 2021 года — 2 балла
|Кими Райкконен
|«Альфа Ромео»
|2
|4 июля 2022 года — 2 балла
|Фернандо Алонсо
|«Альпин»
|2
|10 октября 2022 года — 2 балла
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|1
|15 ноября 2021 года — 1 балл
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|1
|12 сентября 2022 года — 1 балл
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