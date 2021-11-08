Хэмилтон: если «Ред Булл» сохранит темп в ближайших гонках, то у нас могут быть проблемы

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что он беспокоится из-за скорости болидов «Ред Булл».



«Если они сохранят такой темп в ближайших гонках, то у нас могут быть проблемы. Впереди четыре гонки и нам нужно продолжать борьбу. Я не знаю, откуда у них появилась такая скорость, но они были на полсекунды быстрее на круге, что мы видели и ранее в ходе уик-энда.



Мне остаётся только выжимать максимум из машины. Конечно, их болид быстрее, поэтому я могу лишь делать всё возможное и не терять свои шансы. Нам нужно показать свой максимум и выложиться на полную», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Sky Sports.



Напомним, после Гран-при Мексики преимущество Макса Ферстаппена над Хэмилтоном выросло до 19 очков.