Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон: если «Ред Булл» сохранит темп в ближайших гонках, то у нас могут быть проблемы

Хэмилтон: если «Ред Булл» сохранит темп в ближайших гонках, то у нас могут быть проблемы
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что он беспокоится из-за скорости болидов «Ред Булл».

«Если они сохранят такой темп в ближайших гонках, то у нас могут быть проблемы. Впереди четыре гонки и нам нужно продолжать борьбу. Я не знаю, откуда у них появилась такая скорость, но они были на полсекунды быстрее на круге, что мы видели и ранее в ходе уик-энда.

Мне остаётся только выжимать максимум из машины. Конечно, их болид быстрее, поэтому я могу лишь делать всё возможное и не терять свои шансы. Нам нужно показать свой максимум и выложиться на полную», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Sky Sports.

Напомним, после Гран-при Мексики преимущество Макса Ферстаппена над Хэмилтоном выросло до 19 очков.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021