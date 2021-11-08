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Ферстаппен признал, что пытался помешать Боттасу проехать быстрейший круг

Ферстаппен признал, что пытался помешать Боттасу проехать быстрейший круг
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Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен не стал отрицать, что специально замедлился во время гонки Гран-при Мексики Формулы-1, чтобы создать помеху для уступавшему ему два круга пилоту «Мерседеса» Валттери Боттасу. Тем самым Ферстаппен пытался помешать Боттасу проехать быстрейший круг и отобрать у голландца бонусный балл. В конечном счёте Валттери совершил ещё один пит-стоп и всё-таки показал лучший круг на самом финише гонки.

«Конечно, я мог понять, что они нацелились на быстрейший круг. Первый раз у них не сработало. Но мы делали всё безопасно. Да, в какой-то момент ехали бок о бок, но всё было хорошо. Я потерял много времени, но всё было в порядке. Я знаю Валттери, он чистый гонщик, так что у меня не было опасений, что что-то может произойти», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.

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