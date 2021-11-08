Хэмилтон объяснился за слова, сказанные о Серхио Пересе

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прояснил слова о гонщике «Ред Булл» Серхио Пересе, сказанные после финиша Гран-при Мексики.



«Когда у тебя на хвосте Чеко Перес, ты понимаешь, что их машина очень быстра», — сказал Хэмилтон после финиша гонки.



Многие трактовали это, как знак неуважения к гоночному таланту мексиканского гонщика, однако Хэмилтон прояснил ситуацию в соцсетях и извинился за сказанное.



«Просто хочется убедиться, что люди не воспримут неправильно то, что я вчера сказал. Я очень уважаю Переса, он отлично справляется с работой в новой для себя команде. Он серьёзно прибавил в этом сезоне, и я знаю, как сложно прогрессировать в новой команде, это требует времени.



Я просто сказал, что преследовать другую машину в Мексике сложно из-за низкого сопротивления воздуха, с которым сталкивается каждый из нас. Вот почему обгонов было очень мало. Тем не менее, он смог держаться позади, что подчёркивает, насколько много прижимной силы создаёт из болид.



Большое спасибо Чеко за то, что он ведёт чистую игру», — написал Хэмилтон в своём «инстаграме».