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Брат президента «Феррари» поддержал Джовинацци после скандального заявления пилота

Брат президента «Феррари» поддержал Джовинацци после скандального заявления пилота
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Брат президента «Феррари» Джона Элканна Лапо выступил в поддержку итальянского пилота «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци, являющегося воспитанником «Скудерии». Джовинацци финишировал на 11-м месте в гонке Гран-при Мексики Формулы-1, хотя до слишком раннего пит-стопа занимал седьмую позицию.

«Я уважаю руководство «Альфа Ромео», но когда вижу, как команда Ф-1 вредит своему пилоту, то это вызывает печаль и злость. Я с Джовинацци – итальянским талантом, который заслуживает любви болельщиков. Форца!» — написал Лапо Элканн в своём «твиттере».

Сам Джовинацци после гонки с сарказмом поблагодарил командный мостик за стратегию, а в интервью после финиша не стал опровергать предположения, что «Альфа Ромео» могла осознанно испортить ему гонку.

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