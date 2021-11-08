Егор Огородников в третий раз пробился в гранд финал Forza Motorsport

Предпоследний, девятый этап чемпионата Forza Motorsport преподнес много сюрпризов, в ожесточённой борьбе за первое место на равных сражались трое финалистов прошлого года — Егор Огородников (26 очков), Георгий Сазонов (24 очка) и Данил Давлетшин (22 очка).
Призёры этапа:
1 место: Егор Огородников (Москва) – Ogorod LSR
2 место: Георгий Сазонов (Москва) — Doker077
3 место: Данил Давлетшин (Казань) — AgateCircle799.
Егор Огородников пробился в гранд-финал турнира в третий раз и всерьёз намеревается забрать кубок 2021 года. Дважды до этого он занимал вторые места в гранд финале 2019 и 2020 годов. Древо гранд финала выглядит на данный момент следующим образом:
Повтор трансляции девятого этапа можно посмотреть тут.
Гостями этапа были: автоблогер Елена Лисовская — автор проекта «Лиса рулит» и Галим Махмутов- представитель Adult Fan of LEGO. Они поучаствовали в фан-заезде Isetta Media Challenge, на данный момент таблица медиа-заезда выглядит следующим образом:
«Первый раз в жизни села за гоночный симулятор, по началу все абсолютно непонятно. Потом, в процессе гонки, я поняла почему так много людей балдеют от этого. Действительно очень зажигательная история. Я в восторге от ребят, от участников, которые так виртуозно гоняют. Самое сложное для меня — повороты. Уверена, кто попробует погонять — кайфанет на все 100%», — прокомментировала Елена Лисовская участие в чемпионате Forza Motorsport.
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