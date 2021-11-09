Ферстаппену покорилось достижение в Ф-1, которого не достигли Сенна и Прост

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал шестым гонщиком в истории, выигравшим девять и более Гран-при за сезон. Голландец одержал победу на Гран-при Мексики, которая стала девятой для него в нынешнем сезоне.



Таким образом, Ферстаппен присоединился к чемпионам мира Льюису Хэмилтону, Нико Росбергу, Михаэлю Шумахеру, Себастьяну Феттелю и Найджелу Мэнселлу в этом списке.



Михаэль Шумахер и Себастьян Феттель являются рекордсменами по количеству побед за сезон — они выигрывали по 13 гонок за один чемпионат — Шумахер в 2004 году, а Феттель — в 2013. Кроме того, на счету Шумахера 11 побед в 2002 году и по девять побед в 1995, 2000 и 2001 годах. Себастьян Феттель также одерживал 11 побед за сезон — в 2011 году.



На счету Наджйела Мэнселла и Нико Росберг по одному сезону с девятью победами — у британца это чемпионский для него 1992 год, а для Росберга — 2016-й, в котором немец выиграл титул.



Что касается Хэмилтона, то в 2017 году он одержал девять побед, в 2015 и 2016 году — по десять, а в 2014, 2018, 2019 и 2020 годах — по 11 побед за один чемпионат.



Примечательно, что только один раз в истории Формулы-1 пилот, одержавший девять и более побед за сезон не стал чемпионом — Хэмилтон в 2016 году.