«Это формальность». Вассёр рассказал, когда объявит имя нового пилота «Альфа Ромео»
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Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр рассказал, что решение по второму пилоту команды на сезон-2022 уже принято, имя новичка будет объявлено после завершения Гран-при Бразилии. Напомним, ранее контракт с «Альфа Ромео» подписал Валттери Боттас, сейчас выступающий за «Мерседес».
«Да, мы уже приняли решение по второму пилоту. Объявление имени новичка — простая формальность. Вы узнаете наше решение вечером, 16 ноября, сразу после окончания Гран-при Бразилии», — рассказал Вассёр в эфире телеканала Canal+.
Сейчас боевыми пилотами «Альфа Ромео» являются Кими Райкконен и Антонио Джовинацци. По окончании текущего сезона Райкконен покинет Формулу-1, дальнейшая судьба Джовинацци остаётся неизвестной.
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