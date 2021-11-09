Видео аварии на старте Гран-при Мексики, где Окон выбил Шумахера и Цуноду

Официальный аккаунт Формулы-1 в «Твиттере» опубликовал видео аварии с Гран-при Мексики. Напомним, на старте гонки машину гонщика «Альпин» Эстебана Окона зажало болидами Мика Шумахера и Юки Цуноды — пилоты «Хааса» и «Альфа Таури» сошли с трассы, но Окон продолжил гонку.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «твиттере» Формулы-1.

Гран-при Мексики. Итоговая классификация



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +16,555

3. Серхио Перес («Ред Булл») +17,552

4. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1.03,845

5. Шарль Леклер («Феррари») +1.21,037

6. Карлос Сайнс («Феррари») +1 круг

7. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг

8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг

9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг

10. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг

11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг

12. Даниэль Риккардо («Макларен») +1 круг

13. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2 круга

15. Валттери Боттас («Мерседес») +2 круга

16. Джордж Расселл («Уильямс») +2 круга

17. Николас Латифи («Уильямс») +2 круга

18. Никита Мазепин («Хаас») +3 круга

19. Юки Цунода («Альфа Таури») — сход

20. Мик Шумахер («Хаас») — сход.