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«Обвинять Боттаса — дешёвый трюк». Макс Ферстаппен выступил в защиту гонщика «Мерседеса»

«Обвинять Боттаса — дешёвый трюк». Макс Ферстаппен выступил в защиту гонщика «Мерседеса»
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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал критику, которая обрушилась на пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса после Гран-при Мексики. Напомним, Боттас не смог сдержать Ферстаппена на старте и позволил ему выйти вперёд, что облегчило Максу победу в гонке. После этого Валттери раскритиковали Льюис Хэмилтон и руководство «Мерседеса».

«Вы должны оставлять пространство шириной в машину, иначе получите штраф. Я действительно не знаю, о чём говорят Вольф и другие критики. Обвинять Боттаса легко, но это дешёвый трюк», — приводит слова Ферстаппена GPblog.

После Гран-при Мексики преимущество Макса Ферстаппена над Хэмилтоном в личном зачёте выросло до 19 очков. До конца сезона осталось четыре гонки.

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