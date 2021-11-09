Фернандо Алонсо заявил, что британским гонщикам легче бороться за титулы

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал борьбу за титул, которую ведут Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен. Алонсо подчеркнул, что пилотам из Британии легче бороться за победы.



«В этом сезоне мы видим, что британская машина снова работает. Тем не менее Макс справляется с этим очень хорошо, в том числе и вне трассы.



Взять даже два инцидента между Хэмилтоном и Ферстаппеном — в Сильверстоуне и Монце. Как мне кажется, на них отреагировали неодинаково. После Сильверстоуна и госпитализации Ферстаппена не было никакой шумихи. Зато после Монцы было очень много разговоров. Ферстаппен даже получил штраф на следующую гонку, но никто не понял, почему. Это часть давления, которое испытывает Макс.



Тем не менее Хэмилтон и Ферстаппен находятся на самом высоком уровне в каждый уик-энд», — цитирует Алонсо GrandPX.

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