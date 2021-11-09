Марк Маркес пропустит последнюю гонку сезона MotoGP из-за проблем со зрением
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Испанский гонщик «Хонды» Марк Маркес пропустит последнюю гонку сезона MotoGP в Валенсии. У гонщика вернулись проблемы со зрением, начавшие беспокоить его ещё в 2011 году после повреждения глазного нерва. Испанцу назначено консервативное лечение.
Маркес неделю назад упал во время тренировки на бездорожье и получил сотрясение мозга. После наблюдения за Марком врачи решили не допускать его до участия в Гран-при Алагарве, но рассчитывали, что он сможет вернуться в Валенсии. Однако возникшие проблемы со зрением исключают такую возможность.
Напомним, новым чемпионом MotoGP стал 22-летний гонщик «Ямахи» Фабио Куартараро. Это произошло 24 октября после гонки Гран-при Эмилии-Романьи. Куартараро в том заезде показал четвёртый результат.
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