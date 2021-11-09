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Тимо Глок: у Боттаса больше нет мотивации оказывать Хэмилтону неограниченную поддержку

Тимо Глок: у Боттаса больше нет мотивации оказывать Хэмилтону неограниченную поддержку
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Бывший гонщик Формулы-1 Тимо Глок поделился мнением о борьбе Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена за чемпионский титул. Также Глок высказался по поводу неудачи Валттери Боттаса на Гран-при Мексики, после которой финна подвергли критике Хэмилтон и руководители «Мерседеса».

«Да, у Хэмилтона хороший болид. Но в нынешнем сезоне этого недостаточно, чтобы победить «Ред Булл» и Макса.

Боттас? На мой взгляд, проблема «Мерседеса» с Валттери заключается в том, что у него больше нет мотивации оказывать Хэмилтону неограниченную поддержку», — приводит слова Глока Sky Germany.

После Гран-при Мексики преимущество Макса Ферстаппена над Льюисом Хэмилтоном в личном зачёте выросло до 19 очков. До конца сезона осталось четыре гонки.

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