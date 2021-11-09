Тимо Глок: у Боттаса больше нет мотивации оказывать Хэмилтону неограниченную поддержку

Бывший гонщик Формулы-1 Тимо Глок поделился мнением о борьбе Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена за чемпионский титул. Также Глок высказался по поводу неудачи Валттери Боттаса на Гран-при Мексики, после которой финна подвергли критике Хэмилтон и руководители «Мерседеса».



«Да, у Хэмилтона хороший болид. Но в нынешнем сезоне этого недостаточно, чтобы победить «Ред Булл» и Макса.



Боттас? На мой взгляд, проблема «Мерседеса» с Валттери заключается в том, что у него больше нет мотивации оказывать Хэмилтону неограниченную поддержку», — приводит слова Глока Sky Germany.



После Гран-при Мексики преимущество Макса Ферстаппена над Льюисом Хэмилтоном в личном зачёте выросло до 19 очков. До конца сезона осталось четыре гонки.