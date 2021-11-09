Тимо Глок: у Боттаса больше нет мотивации оказывать Хэмилтону неограниченную поддержку
Поделиться
Бывший гонщик Формулы-1 Тимо Глок поделился мнением о борьбе Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена за чемпионский титул. Также Глок высказался по поводу неудачи Валттери Боттаса на Гран-при Мексики, после которой финна подвергли критике Хэмилтон и руководители «Мерседеса».
«Да, у Хэмилтона хороший болид. Но в нынешнем сезоне этого недостаточно, чтобы победить «Ред Булл» и Макса.
Боттас? На мой взгляд, проблема «Мерседеса» с Валттери заключается в том, что у него больше нет мотивации оказывать Хэмилтону неограниченную поддержку», — приводит слова Глока Sky Germany.
После Гран-при Мексики преимущество Макса Ферстаппена над Льюисом Хэмилтоном в личном зачёте выросло до 19 очков. До конца сезона осталось четыре гонки.
Комментарии
- 9 ноября 2021
-
16:07
-
16:02
-
15:15
-
14:30
-
13:00
-
11:40
-
10:30
-
09:25
-
00:41
- 8 ноября 2021
-
23:53
-
22:44
-
21:45
-
21:41
-
20:47
-
20:16
-
19:47
-
18:56
-
17:46
-
16:44
-
15:49
-
15:44
-
15:28
-
14:43
-
13:46
-
12:55
-
12:15
-
11:07
-
11:04
-
11:00
-
10:54
-
10:01
-
09:18
-
02:25
-
02:18
-
02:14
Партнерский контент