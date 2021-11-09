Петров: Ферстаппен ехал гораздо быстрее «Мерседеса» — это не может не радовать болельщиков

Пилот программы SMP Racing Виталий Петров поделился своим мнением насчёт гонки Гран-при Мексики Формулы-1.
«Безусловно, очень сильная гонка получилась у Макса. Отличный старт! Вообще показалось, что они все втроём стартанули одинаково. У Льюиса была чуть лучше реакция, он опережал Боттаса, затем в слипстриме Макс грамотно расположился на трассе и, самое главное, на чистой стороне трассы смог поздно затормозить и обогнать двух пилотов. Конечно же, если бы Льюис или Боттас затормозили так же поздно, как и Макс, то навряд ли они бы попали в поворот, так как трасса грязная, нужно всегда это учитывать. Все действовали очень умно и правильно. По-другому «Мерседесам» там было нельзя отбиться от того же Макса.
Затем Макс контролировал всю гонку от начала до конца, ехал в очень быстром темпе, гораздо быстрее, чем «Мерседесы». Это не может не радовать всех болельщиков. Победа была заслуженной и очень красивой, на мой взгляд.
Ну а в целом интрига сохраняется. Любая авария, столкновение или другая поломка может сразу отбросить пилота. Борьба продолжается! Будем с удовольствием следить за этой борьбой! За борьбой с красивыми обгонами на трассе. За это мы и любим Формулу-1», — приводит слова Петрова пресс-служба «СМП Рейсинг».
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