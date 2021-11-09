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Даниэль Риккардо заявил, что Макс Ферстаппен неизбежно станет чемпионом мира

Даниэль Риккардо заявил, что Макс Ферстаппен неизбежно станет чемпионом мира
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Гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо выразил уверенность, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен неизбежно станет чемпионом мира. Напомним, сейчас Ферстаппен ведёт борьбу за титул с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.

«Макс неизбежно станет чемпионом, даже если ему не удастся этого сделать в нынешнем сезоне. Он атакует на каждом круге», — приводит слова Риккардо GrandPX.

Ранее Ферстаппен стал шестым гонщиком в истории, выигравшим девять и более Гран-при за сезон. Макс присоединился к чемпионам мира Льюису Хэмилтону, Нико Росбергу, Михаэлю Шумахеру, Себастьяну Феттелю и Найджелу Мэнселлу в этом списке.

Михаэль Шумахер и Себастьян Феттель являются рекордсменами по количеству побед за сезон — они выигрывали по 13 гонок за один чемпионат — Шумахер в 2004 году, а Феттель — в 2013-м.

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