Даниэль Риккардо заявил, что Макс Ферстаппен неизбежно станет чемпионом мира

Гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо выразил уверенность, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен неизбежно станет чемпионом мира. Напомним, сейчас Ферстаппен ведёт борьбу за титул с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.



«Макс неизбежно станет чемпионом, даже если ему не удастся этого сделать в нынешнем сезоне. Он атакует на каждом круге», — приводит слова Риккардо GrandPX.



Ранее Ферстаппен стал шестым гонщиком в истории, выигравшим девять и более Гран-при за сезон. Макс присоединился к чемпионам мира Льюису Хэмилтону, Нико Росбергу, Михаэлю Шумахеру, Себастьяну Феттелю и Найджелу Мэнселлу в этом списке.



Михаэль Шумахер и Себастьян Феттель являются рекордсменами по количеству побед за сезон — они выигрывали по 13 гонок за один чемпионат — Шумахер в 2004 году, а Феттель — в 2013-м.