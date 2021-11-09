Вассёр дал понять, что Пуршер не станет пилотом Формулы-1 в сезоне-2022

Глава «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр прокомментировал перспективы воспитанника команды Тео Пуршера. Француз, выступающий в Формуле-2, считается одним из претендентов на место напарника Валттери Боттаса в сезоне-2022, однако Вассёр дал понять, что Пуршеру необходимо набраться опыта перед повышением.
«Я хочу, чтобы Тео находился во всеоружии перед приходом в Ф-1. Мы сейчас думаем об организации для него солидной тестовой программы на болиде Ф-1, чтобы хорошо его подготовить. Цель всей жизни пилота — прийти в Ф-1. Проблема в том, что это не конец: ты должен показывать нужные выступления. Но очень часто так не получается. Льюис Хэмилтон провёл два сезона в Формуле «Рено», два в Формуле-3 и один в Ф-2, хотя мог бы перейти в Ф-1 раньше. Но он правильно выбрал время», — заявил Вассёр в интервью журналисту Canal+ Жюльену Фебро.
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