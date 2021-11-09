Леклер порадовался за Переса, что Серхио смог отпраздновать подиум с отцом

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер после гонки Гран-при Мексики Формулы-1 позвонил пилоту «Ред Булл» Серхио Пересу, чтобы обсудить с ним празднование мексиканцем третьего места. Перес отметил успех со своей семьёй: его сын поднялся на подиум, а отец радовался успеху сына на пит-лейне. О звонке монегаска рассказал отец Серхио Антонио Перес Гарибай.
«Чеко в воскресенье позвонил Шарль Леклер и сказал: «Чеко, ты не знаешь, как я был рад видеть, что твои родители так празднуют. У меня на глазах выступили слёзы. Я бы хотел, чтобы мой папа видел меня».
Я не знал, что отец Шарля умер и что Шарль поговорил с Чеко», — рассказал Перес-старший в интервью Marca.
Отец Шарля Леклера умер в июне 2017 года — незадолго до того, как стало известно о переходе монегаска в Формулу-1.
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