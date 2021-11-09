Гасли похвалил Цуноду за помощь в квалификации и отметил его прогресс

Французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал успешное выступление на Гран-при Мексики и отметил прогресс своего напарника Юки Цуноды.



«Мой третий в сезоне финиш на четвёртом месте — и теперь команда делит по очкам пятое место в Кубке конструкторов. Мехико стал очень сильным уик-эндом, вся команда упорно работала для достижения этого результата, впереди меня оказались только два «Ред Булл» и Льюис. Мы уже с пятницы показывали нужную скорость и в итоге стали лучшими среди остальных в квалификации.



Для команды также хорошо, что Юки прибавляет в уверенности. И он здорово помог, обеспечив мне слипстрим в квалификации. Каждый очень мотивирован, чтобы добить пятое место в командном зачёте, и результат в прошлое воскресенье — отличная мотивация для продолжения упорной работы в Бразилии — на ещё одной трассе, которая может нам подойти», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».