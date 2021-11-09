В «Мерседесе» высказались о преимуществе в темпе на некоторых трассах в оставшихся гонках

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин выразил мнение, что некоторые из трасс, на которых будут проведены оставшиеся Гран-при Формулы-1 нынешнего сезона, больше подходят его команде.

«Ещё будут трассы, которые нам подойдут. У нас же были очень сильные гонки в Турции и Сочи. Кроме того, после летних каникул мы провели много хороших заездов. Результаты будут колебаться, но мы точно проделали хорошую работу. На многое повлияют погода, температура трассы. Но кажется, что когда мы находимся на трассе с недостаточной поворачиваемостью, то мы, как правило, показываем лучшие результаты.



Что касается Сан-Паулу, то погода там очень нестабильна. В один день на трассе может стоять 50-градусная жара, а на следующий день может пойти ливень. Похоже, что у болидов «Ред Булл» больше прижимной силы, чем у наших, при крыльях одинакового размера. Думаю, это сыграло им на руку в Мексике. В Бразилии всё должно быть не совсем так, но предсказать это наверняка непросто. В любом случае перед Гран-при Бразилии мы рассмотрим слабые стороны нашей машины и посмотрим, что нужно сделать, что их минимизировать», — приводит слова Шовлина Motorsport Week.