Росс Браун рассказал, чем Ферстаппен напоминает ему Михаэля Шумахера

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун высказался о голландском пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене, рассказав, чем его подход во время Гран-при Мексики напомнил ему манеру подготовки легендарного Михаэля Шумахера.



«Мой гонщик дня – Макс Ферстаппен. Макс совсем не ошибался. Впечатляющее выступление с его стороны. Пилотом дня признали Переса, что вызвано эмоциями, но для меня этого звания достоин Макс. В пользу этого говорит его контроль на первом повороте, то, как он обеспечил идеальный перезапуск автомобиля безопасности, а также то, что он никого не подпустил после этого.

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер сказал после гонки, что Макс потратил много времени на оценку всех стратегий, которые он мог бы использовать на старте. Это напомнило мне, как Михаэль Шумахер частенько подолгу прогуливался по трассе в четверг перед уик-эндом. Он осматривал повороты и проверял, где можно будет съехать с трека, если что-то пойдёт не так. Таким образом, он понимал, что сможет быть более уверенным во время заезда. Макс очень хорошо справился в первом повороте в Мексике и был уверен, что точно справится с ним», — написал Браун в своей колонке на официальном сайте Формулы-1.