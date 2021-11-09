«Так он оторвётся на 25 очков». Марко рассчитывает на победу Ферстаппена в Бразилии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко выразил мнение, что гонщику его команды, голландцу Максу Ферстаппену вполне по силам победить на Гран-при Бразилии.

«В Бразилии он вполне способен победить. В таком случае он сможет оторваться на 25 очков. Наша машина, как мне кажется, в общем-то, везде быстра. Высокие температуры, похоже, благоприятствуют нам», — приводит слова Марко GPblog.

Ферстаппен возглавляет общий зачёт пилотов «Королевских гонок». На счету Макса 312,5 очка. На втором месте пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (293,5) — отрыв между ними, таким образом, в настоящее время составляет 19 баллов. Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (185).

Ранее главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин выразил мнение, что некоторые из трасс, на которых будут проведены оставшиеся Гран-при Формулы-1 нынешнего сезона, больше подходят его команде.