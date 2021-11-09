Названы подробности переговоров «Ауди» и «Порше» с командами Формулы-1

«Ауди» и «Порше» провели переговоры с четырьмя командами Формулы-1 о возможном сотрудничестве. Согласно Auto Motor und Sport, речь идёт о «Макларене», «Ред Булл», «Уильямсе» и «Заубере», выступающем сейчас под брендом «Альфа Ромео»



На данный момент рассматриваются различные сценарии покупки: от частичного сотрудничества до партнёрства с правом голоса. Отмечается, что в «Ауди» хотели бы приобрести «Макларен». Проблема, однако, заключается в том, что не только эта команда, но и многие другие гоночные коллективы Формулы-1 на фоне успеха чемпионата становятся всё дороже и дороже. Многие команды и вовсе не продаются. По сведениям источника, смену владельца в среднесрочной перспективе с некоторой степенью вероятности можно ожидать только в «Уильямсе», «Заубере» и «Альфа Таури».

В возможной сделке «Порше» и «Ред Булл» пока также нет определённости. Предполагается, что компания может бесплатно поставлять австрийскому коллективу двигатели и платить за рекламу. Но это в конечном счёте будет обходиться «Порше» слишком дорого. Поэтому более перспективным кажется сотрудничество «Порше» с «Уильямсом».



Окончательное решение должно быть принято не позднее 15 декабря.