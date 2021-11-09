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Себастьян Феттель: в Формуле-1 я не ради десятых или восьмых мест. Привык побеждать

Себастьян Феттель: в Формуле-1 я не ради десятых или восьмых мест. Привык побеждать
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Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель оценил ощущения, которые возникают после победы в гонках и после заездов, где он финиширует в средней группе.

«Когда пересекаешь финишную черту, чувства могут быть совсем разными. Когда выигрываешь гонку и оказываешься на подиуме, то получаешь огромный заряд от болельщиков, в некотором смысле признание.

Теперь приходится участвовать в гонках и занимать восьмое или 10-е место. Да, есть понимание, что не было никаких ошибок и гонка получилось вовсе неплохой. Но это 10-е место или восьмое место — совсем не то, ради чего я здесь. Может быть, я просто избалован, ведь я привык побеждать и быть впереди», — приводит слова Феттеля PlanetF1 со ссылкой на Sky Sports.

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