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В Формуле-1 приняли меры после скандального инцидента с певицей на Гран-при США

В Формуле-1 приняли меры после скандального инцидента с певицей на Гран-при США
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Формула-1 приняла меры после недавнего инцидента с участием комментатора Sky Sports и бывшего пилота «Королевских гонок» Мартина Брандла. Перед стартом Гран-при США Мартин хотел подойти к певице Меган Ти Сталлион, однако телохранители исполнительницы не позволили ему это сделать.

«Были введены новые правила, согласно которым у всех знаменитостей во время их присутствия на стартовой решётке больше не будет телохранителей. Должно быть, это можно назвать «оговоркой Брандла». Хотя, если честно, мне даже нравится, когда меня игнорируют», — приводит слова Брандла GPFans.

Напомним, когда Брандл представился Меган и попробовал завязать разговор, его начал отталкивать её телохранитель. Певица дала знак, что всё в порядке, но телохранитель на этом не успокоился и вскоре стал отпихивать уже телеоператора.

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