Цунода ожидал меньшей поддержки от фанатов после инцидента в квалификации Гран-при Мексики

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода признался, что ожидал меньшей поддержки от фанатов после инцидента в квалификации Гран-при Мексики. Напомним, после заезда с критикой в адрес японца выступили глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер и пилот австрийской команды Макс Ферстаппен.



«Я получил поддержку от фанатов в соцсетях, но, если честно, я ждал немного другого, поэтому старался поменьше заходить в социальные сети. Но я рад был, что меня поддержали, несмотря на то, что испортил круг местному гонщику.



Как я уже говорил в субботу, это было единственным вариантом действий. Я изо всех сил старался не помешать Чеко. Но что получилось, то получилось. Но я рад, что многие фанаты были на моей стороне», — приводит слова Юки Цуноды The Race.



Поводом для недовольства «Ред Булл» послужили действия Цуноды во время финальных кругов в концовке квалификации Гран-при Мексики. Перес ошибся, когда увидел впереди заехавшего на обочину Цуноду, а Ферстаппен снизил скорость, увидев два болида впереди вне трассы.