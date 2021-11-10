Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Цунода ожидал меньшей поддержки от фанатов после инцидента в квалификации Гран-при Мексики

Цунода ожидал меньшей поддержки от фанатов после инцидента в квалификации Гран-при Мексики
Комментарии

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода признался, что ожидал меньшей поддержки от фанатов после инцидента в квалификации Гран-при Мексики. Напомним, после заезда с критикой в адрес японца выступили глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер и пилот австрийской команды Макс Ферстаппен.

«Я получил поддержку от фанатов в соцсетях, но, если честно, я ждал немного другого, поэтому старался поменьше заходить в социальные сети. Но я рад был, что меня поддержали, несмотря на то, что испортил круг местному гонщику.

Как я уже говорил в субботу, это было единственным вариантом действий. Я изо всех сил старался не помешать Чеко. Но что получилось, то получилось. Но я рад, что многие фанаты были на моей стороне», — приводит слова Юки Цуноды The Race.

Поводом для недовольства «Ред Булл» послужили действия Цуноды во время финальных кругов в концовке квалификации Гран-при Мексики. Перес ошибся, когда увидел впереди заехавшего на обочину Цуноду, а Ферстаппен снизил скорость, увидев два болида впереди вне трассы.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021