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Марко заявил, что Ферстаппен будет стремиться выиграть оставшиеся четыре гонки сезона-2021

Марко заявил, что Ферстаппен будет стремиться выиграть оставшиеся четыре гонки сезона-2021
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что Макс Ферстаппен будет стремиться выиграть все оставшиеся четыре гонки в нынешнем сезоне.

«Макс будет стремиться к победе в каждой следующей гонке. „Мерседес“ — сложный соперник. Нам нужно оказывать давление и ставить перед собой высокие цели. Вот почему мы хотим завоевать дубль в Сан-Паулу. Пытаться просто получить подиумы и очки бесполезно. В конце концов, это не в крови Макса.

Макс до сих пор способен удивлять. Все считают, что он на пике своих возможностей, а в следующей гонке он выступает ещё лучше. Невероятно, какими способностями он обладает в своём относительно молодом возрасте», — цитирует Марко GrnadPX.

Ферстаппен возглавляет общий зачёт пилотов «Королевских гонок». На счету Макса 312,5 очка. На втором месте пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (293,5) — отрыв между ними, таким образом, в настоящее время составляет 19 баллов. Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (185).

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