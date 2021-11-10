Марко заявил, что Ферстаппен будет стремиться выиграть оставшиеся четыре гонки сезона-2021

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что Макс Ферстаппен будет стремиться выиграть все оставшиеся четыре гонки в нынешнем сезоне.



«Макс будет стремиться к победе в каждой следующей гонке. „Мерседес“ — сложный соперник. Нам нужно оказывать давление и ставить перед собой высокие цели. Вот почему мы хотим завоевать дубль в Сан-Паулу. Пытаться просто получить подиумы и очки бесполезно. В конце концов, это не в крови Макса.



Макс до сих пор способен удивлять. Все считают, что он на пике своих возможностей, а в следующей гонке он выступает ещё лучше. Невероятно, какими способностями он обладает в своём относительно молодом возрасте», — цитирует Марко GrnadPX.



Ферстаппен возглавляет общий зачёт пилотов «Королевских гонок». На счету Макса 312,5 очка. На втором месте пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (293,5) — отрыв между ними, таким образом, в настоящее время составляет 19 баллов. Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (185).