Зайдль: у «Макларена» нет причин сдаваться в борьбе с «Феррари»
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Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль заявил, что команда не собирается сдаваться в борьбе с «Феррари» за третье место в Кубке конструкторов, несмотря на неудачи в последних гонках.
«Для нас важно принять, что иногда гонки могут проходить вот так, как для нас всё прошло в Мексике. Это гонки. Но неудачные гонки могут быть и у насших соперников, так что нет причин сдаваться. Нужно двигаться дальше, мы постараемся хорошо провести следующую гонку в Бразилии.
Да, конечно, мы расстроены, что заработали всего одно очко в последней гонке, но такое может случиться и у соперников. Нам нужно сосредоточиться на своей работе и стабильно зарабатывать очки. В последней гонке на этого не удалось», — приводит слова Андреаса Зайдля PlanetF1.
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