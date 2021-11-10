Брандл: и Хэмилтон, и Ферстаппен знают, как быстро может измениться ситуация в чемпионате

Бывший гонщик Формулы-1 Мартин Брандл высказался о ситуации в личном зачёте чемпионата Формулы-1 сезона-2021.
«Макс, как и Льюис, прекрасно понимают, как быстро всё может измениться, учитывая то, что преимущество Ферстаппена равносильно одному второму месту с лучшим кругом в гонке. Например, утром перед гонкой Гран-при Велкиобритании преимущество Макса составляло 33 очка, но авария в тот день перевернула сезон с ног на голову. Однако Макс достаточно умен, чтобы крепко держать руки в карманах, вместо того чтобы сразу тянуться к своему первому трофею за титул», — приводит слова Мартина Брандла Sky Sports.
Ферстаппен возглавляет общий зачёт пилотов «Королевских гонок». На счету Макса 312,5 очка. На втором месте пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (293,5) — отрыв между ними, таким образом, в настоящее время составляет 19 баллов. Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (185).
- 10 ноября 2021
-
13:48
-
12:54
-
11:52
-
10:42
-
09:58
- 9 ноября 2021
-
23:54
-
23:00
-
22:09
-
20:50
-
20:23
-
19:06
-
18:14
-
18:00
-
17:46
-
17:38
-
17:26
-
17:18
-
16:07
-
16:02
-
15:15
-
14:30
-
13:00
-
11:40
-
10:30
-
09:25
-
00:41
- 8 ноября 2021
-
23:53
-
22:44
-
21:45
-
21:41
-
20:47
-
20:16
-
19:47
-
18:56
-
17:46