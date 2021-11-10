Брандл: и Хэмилтон, и Ферстаппен знают, как быстро может измениться ситуация в чемпионате

Бывший гонщик Формулы-1 Мартин Брандл высказался о ситуации в личном зачёте чемпионата Формулы-1 сезона-2021.



«Макс, как и Льюис, прекрасно понимают, как быстро всё может измениться, учитывая то, что преимущество Ферстаппена равносильно одному второму месту с лучшим кругом в гонке. Например, утром перед гонкой Гран-при Велкиобритании преимущество Макса составляло 33 очка, но авария в тот день перевернула сезон с ног на голову. Однако Макс достаточно умен, чтобы крепко держать руки в карманах, вместо того чтобы сразу тянуться к своему первому трофею за титул», — приводит слова Мартина Брандла Sky Sports.



Ферстаппен возглавляет общий зачёт пилотов «Королевских гонок». На счету Макса 312,5 очка. На втором месте пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (293,5) — отрыв между ними, таким образом, в настоящее время составляет 19 баллов. Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (185).