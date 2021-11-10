Хаккинен не верит, что Ферстаппен сможет стать чемпионом досрочно

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен поделился мнением о борьбе за титул между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном.



«Трасса в Бразилии должна неплохо подойти Максу Ферстаппена, хотя, с другой стороны, Хэмилтон выигрывал в Сан-Паулу в 2016 и 2018 годах. После этого нас ждут гонки в Катаре и Саудовской Аравии, новых для Формулы-1 трассах, где не будет прошлогодних данных. Конечно, у команд есть симуляторы, но вы не сможете точно понять, как будут работать машина и шины до того, как окажетесь непосредственно на трассе. Новый асфальт может также добавить проблем командам.



Всё же я считаю, что нас ждут сюрпризы в борьбе за титул. Многое зависит от психологии пилотов и команд.



Сражение за титул закончится только после финиша финальной гонки сезона, я уверен, что борьба будет вплоть до заключительного этапа сезона в Абу-Даби. Не стоит недооценивать Льюиса Хэмилтона и его способности заставить Макса Ферстаппена как следует поработать в оставшихся гонках. Льюису нравится, когда перед ним стоят новые вызовы, а именно это он получил от Макса в этом году. Ещё многое может случиться», — приводит слова Мики Хакинена Speedweek.