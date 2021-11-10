В «Альфа Ромео» обсудили с Джовинацци расстроившую его тактику команды

Главный гоночный инженер «Альфа Ромео» Хеви Пухолар сообщил, что команде обсудила с Антонио Джовинацци тактику на Гран-при Мексики. После завершения гонки Джовинацци выразил недовольство стратегией, из-за которой он потерял потенциальную позицию в очковой зоне.



«Мы хорошо поговорили с Антонио после гонки. Он задал несколько очень хороших вопросов. Конечно, он понимает, что мы не ожидали, что его гонка сложится таким образом. Мы не хотели ставить под угрозу его гонку. Мы ожидали, что он вернётся из боксов позади двух очень быстрых машин, у нас не было оснований полагать иначе. Мы понимаем, что он разочарован, как и мы сами — он заслужил хороший результат после такого выступления.



Мы извлекли уроки из этой гонки и продолжаем вместе бороться, как одна команда. В последних гонках мы показали, что у нас есть темп, чтобы регулярно набирать очки, и мы намерены продолжать делать это как с Кими Райкконеном, так и с Антонио. Впереди ещё четыре гонки, и если мы продолжим попадать в очки, то у нас может быть хорошее завершение сезона», — приводит слова Пухолара пресс-служба «Альфа Ромео».