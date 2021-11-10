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В «Мерседесе» объяснили, почему провалился их план сдержать на старте Ферстаппена

В «Мерседесе» объяснили, почему провалился их план сдержать на старте Ферстаппена
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Директор по стратегии «Мерседеса» Джеймс Ваулс объяснил неудачу команды на Гран-при Мексики. Напомним, лидер «серебряных стрел» Льюис Хэмилтон закончил гонку на втором месте, гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен вырвался вперёд уже в первом повороте.

«Наша стратегия на первый поворот была довольно простой. Если бы Боттас удачно стартовал и вырвался вперёд, Хэмилтон бы воспользовался бы его слипстримом и отражал бы атаки Ферстаппена. Но Валттери стартовал хуже, чем Ферстаппен и Льюис, поэтому Хэмилтон не смог пристроиться за ним.

Вдобавок отличный старт Ферстаппена означал, что он очень быстро оказался рядом с Валттери. В результате два наших гонщика и Макс вместе въезжали в первый поворот. Ферстаппен отлично выбрал момент для торможения и вырвался вперёд.

Да, у „Ред Булл“ быстрая машина, но если бы „Мерседесу“ удался хороший старт, у нас был шанс защищаться от Ферстаппена на протяжении всей гонки», — цитирует Ваулса Motorsport.

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