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В ФИА признали, что Райкконен нарушал правила в инциденте с Алонсо на Гран-при США

В ФИА признали, что Райкконен нарушал правила в инциденте с Алонсо на Гран-при США
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Гоночный директор ФИА Майкл Маси прокомментировал гоночный инцидент между гонщиком «Альпин» Фернандо Алонсо и пилотом «Альфа Ромео» Кими Райкконеном на Гран-при США.

Напомним, ранее Алонсо выразил недовольство тем, что гоночная дирекция не попросила Кими Райкконена вернуть ему позицию, после того как финн опередил Алонсо по обочине в первом повороте. В той же гонке Алонсо заставили вернуть позицию Антонио Джовинацци из-за похожего обгона.

«Я очень долго изучал видео ситуации вместе со стюардами после соревнований. Считаю, что здесь был обоюдный фол. Сначала Алонсо своими действиями вынудил Райкконена съехать за пределы трассы. Но Кими не должен был завершать манёвр и обходить Фернандо», — приводит слова Маси GPFans.

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