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«Я в удивительном положении». Расселл поделился ожиданиями от конкуренции с Хэмилтоном

«Я в удивительном положении». Расселл поделился ожиданиями от конкуренции с Хэмилтоном
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Пилот «Уильямса» Джордж Расселл поделился ожиданиями от выступления в одной команде с Льюисом Хэмилтоном. Напомним, со следующего сезона Расселл будет гонщиком «Мерседеса».

«Конечно, для меня будет большим испытанием конкуренция с величайшим гонщиком всех времён. Но я нахожусь в удивительном положении: я могу учиться у Льюиса и проверять себя против лучшего пилота. Кто бы не хотел оказаться на моём месте?

Честно говоря, это почти снимает с меня давление. Хэмилтон великолепен, но я верю в себя. У меня есть потрясающая возможность показать миру, на что я способен. Именно поэтому я достаточно расслаблен: я не мог и мечтать о лучших условиях для своего четвёртого года в Формуле-1», — цитирует Расселла Evening Standart.

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