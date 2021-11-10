«Я в удивительном положении». Расселл поделился ожиданиями от конкуренции с Хэмилтоном

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл поделился ожиданиями от выступления в одной команде с Льюисом Хэмилтоном. Напомним, со следующего сезона Расселл будет гонщиком «Мерседеса».



«Конечно, для меня будет большим испытанием конкуренция с величайшим гонщиком всех времён. Но я нахожусь в удивительном положении: я могу учиться у Льюиса и проверять себя против лучшего пилота. Кто бы не хотел оказаться на моём месте?



Честно говоря, это почти снимает с меня давление. Хэмилтон великолепен, но я верю в себя. У меня есть потрясающая возможность показать миру, на что я способен. Именно поэтому я достаточно расслаблен: я не мог и мечтать о лучших условиях для своего четвёртого года в Формуле-1», — цитирует Расселла Evening Standart.

Новость по теме Вольф рассказал, что Расселл должен соблюдать границы, когда станет напарником Хэмилтона