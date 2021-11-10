Часть важного багажа команд Формулы-1 не доставили в Бразилию из-за плохой погоды
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Часть багажа команд Формулы-1 до сих пор не доставили из Мексики в Бразилию из-за плохой погоды, информирует RaceFans. По предварительной информации, неотправленный груз включает в себя предметы первой необходимости, связанные с проведением гоночного уик-энда.
Все команды пострадали в примерно одинаковой степени. Ожидается, что багаж удастся доставить в четверг, до начала первой тренировочной сессии.
«В понедельник из-за погодных условий были задержки с отправкой грузов из Мексики. Это означает, что часть багажа ещё не добралась до Бразилии. Мы ожидаем, что груз будет доставлен завтра, и заминка никак не повлияет на проведение уик-энда», — рассказала представитель Формулы-1, оставшийся анонимным.
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