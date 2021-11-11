Култхард: для Формулы-1 будет лучше, если титул выиграет Ферстаппен

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард высказался о борьбе за титул между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном в 2021 году.
«Для Формулы-1 будет лучше, если титул выиграет Ферстаппен. Спортивный бизнес — это попытка привлечь новую аудиторию и внимание зрителей к серии. Думаю, Макс с этим отлично справляется. Для Льюиса же это стало бы отличной перезагрузкой, чтобы сохранить мотивацию. Пусть он всегда и говорил, что восьмой титул для него ничего не поменяет, вряд ли это на самом деле так.
Они оба выдающиеся гонщики, которые смогли достичь вершины и заслуживают титул. Но вопрос в другом. У кого из них лучшая машина? Думаю, борьба продлится до последней гонки. Льюису будет особенно важно показать хороший результат в Бразилии, на трассе, которая всегда подходила „Ред Булл“. Погода там может всё перевернуть с ног на голову. Несколько лет назад Макс вылетел с трассы, будучи лидером.
Я волнуюсь, потому что я — настоящий фанат, который не может влиять на результат. Так что я просто наслаждаюсь интересным сезоном», — приводит слова Култхарда talkSPORT.
- 11 ноября 2021
-
10:54
-
09:49
-
00:39
- 10 ноября 2021
-
23:17
-
22:13
-
21:19
-
20:18
-
19:05
-
17:53
-
16:57
-
15:27
-
14:49
-
13:48
-
12:54
-
11:52
-
10:42
-
09:58
- 9 ноября 2021
-
23:54
-
23:00
-
22:09
-
20:50
-
20:23
-
19:06
-
18:14
-
18:00
-
17:46
-
17:38
-
17:26
-
17:18
-
16:07
-
16:02
-
15:15
-
14:30
-
13:00
-
11:40