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Култхард: для Формулы-1 будет лучше, если титул выиграет Ферстаппен

Култхард: для Формулы-1 будет лучше, если титул выиграет Ферстаппен
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Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард высказался о борьбе за титул между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном в 2021 году.

«Для Формулы-1 будет лучше, если титул выиграет Ферстаппен. Спортивный бизнес — это попытка привлечь новую аудиторию и внимание зрителей к серии. Думаю, Макс с этим отлично справляется. Для Льюиса же это стало бы отличной перезагрузкой, чтобы сохранить мотивацию. Пусть он всегда и говорил, что восьмой титул для него ничего не поменяет, вряд ли это на самом деле так.

Они оба выдающиеся гонщики, которые смогли достичь вершины и заслуживают титул. Но вопрос в другом. У кого из них лучшая машина? Думаю, борьба продлится до последней гонки. Льюису будет особенно важно показать хороший результат в Бразилии, на трассе, которая всегда подходила „Ред Булл“. Погода там может всё перевернуть с ног на голову. Несколько лет назад Макс вылетел с трассы, будучи лидером.

Я волнуюсь, потому что я — настоящий фанат, который не может влиять на результат. Так что я просто наслаждаюсь интересным сезоном», — приводит слова Култхарда talkSPORT.

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