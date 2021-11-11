Баттон: проблема Гасли в том, что я не вижу его возвращения в «Ред Булл»

Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон оценил выступления Дженсона Баттона в сезоне-2021.
«Пьер не ошибается и отлично выполняет свою работу, выступает на отличном уровне. Мы практически не видели его на телевизионной картинке, протому что он провёл гонку в Мексике в одиночестве, на четвёртой позиции, впереди двух „Феррари“, что впечатляет. „Феррари“ здорово прибавила по ходу сезона, они добились большого прогресса, но Гасли на „Альфа Таури“ удалось их опередить.
Самая большая проблема в том, что я не вижу его возвращения в „Ред Булл“. Правда, не вижу. Думаю, в конце следующего сезона у него будут какие-то варианты, но на самом деле, куда ему уходить? Может, в „Альпин“, потому что пилоты хотят выступать за заводские команды. Да, возможно, сейчас „Альпин“ находится позади „Альфа Таури“, но в будущем заводская команда должна стать лучше, просто потому что у них больший бюджет», — цитирует Баттона F1i.
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