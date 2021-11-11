В Италии обвинили «Альфа Ромео» в плохом отношении к Джовинацци

Президент автомобильного клуба Италии Анджело Стикки Дамиани заявил, что «Альфа Ромео» полностью сосредоточена на результатах Кими Райкконена и не ставит в приоритет выступления Антонио Джовинацци.
«Вопрос Антонио Джовинацци — это открытая рана. Его неудачи сочетаются с отношением «Альфа Ромео», которая выделяет его напарника на фоне Антонио. В последней гонке всё было очевидно. Мы сделали всё, чтобы Антонио остался в Формуле-1, но посмотрим, что из этого получится», — приводит слова Анджело Стикки Дамиани Gazzetta dello Sport.
Напомним, Джовинацци финишировал на 11-м месте в гонке Гран-при Мексики Формулы-1, хотя до слишком раннего пит-стопа занимал седьмую позицию. Сам Джовинацци после гонки с сарказмом поблагодарил командный мостик за стратегию, а в интервью после финиша не стал опровергать предположения, что «Альфа Ромео» могла осознанно испортить ему гонку.
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