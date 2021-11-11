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Эдриан Ньюи: думаю, что хорошая форма «Ред Булл» после моего возвращения — совпадение

Эдриан Ньюи: думаю, что хорошая форма «Ред Булл» после моего возвращения — совпадение
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Глава конструкторского бюро «Ред Булл» Эдриан Ньюи не считает, что отличная форма австрийской команды связана с его возвращением к работе над проектированием болида.

«Приятно слышать, что форму „Ред Булл“ связывают с моим возвращением, но, думаю, это совпадение. Я рад, что смог вернуться. Мне этого не хватало. Надеюсь, я что-то смог привнести, но у нас прекрасная команда. Я просто пытаюсь заполнить пробелы, если я их вижу.

У „Ред Булл“ есть много нюансов, связанных с трассами, которые влияют на настройки и использование шин. В Остине мы беспокоились из-за заземления переднего крыла, в Мексике перед квалификацией случилась драма с задним крылом. Болиды не бывают надёжными на сто процентов, с ними всегда что-то случается», — приводит слова Эдриана Ньюи F1i.

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