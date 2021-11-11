«Как знать». Боттас не исключил, что в будущем перейдёт в «Феррари»
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Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас не исключает, что его переход в «Альфа Ромео» может в будущем открыть для него двери в «Феррари».
«Я не могу предсказывать будущее. В Формуле-1 никогда не знаешь, что может произойти. По крайней мере, в течение нескольких следующих лет я буду выступать в „Альфа Ромео“ и с нетерпением жду этого. Но у меня ещё есть время в Формуле-1, как знать», — сказал Валттери Боттас в эфире подкаста Beyond the Grid.
Напомним, Боттас покинет «Мерседес» по окончании сезона 2021 года и заменит в следующем сезоне в составе «Альфа Ромео» своего соотечественника Кими Райкконена, завершающего карьеру. Имя нового напарника Боттаса будет объявлено 16 ноября, ожидается, что Антонио Джовинацци также покинет коллектив.
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