Марко: по слухам, Хэмилтону заменят мотор на Гран-при Бразилии

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко сообщил, что до него дошли слухи о замене элементов силовой установки на машине гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на Гран-при Бразилии.



«Для нас важно, чтобы мы были в хорошей форме в спринт-квалификации. Если верить слухам, то Хэмилтон получит штраф за замену мотора. Конечно, нас бы это полностью устроило и удовлетворило, так что да, мы идём на дубль», — сказал Хельмут Марко в эфире немецкого телеканала RTL.



В случае замены мотора на Гран-при Бразилии Хэмилтон потеряет места на стартовой решётке основной гонки, а в спринт-квалификации будет стартовать с той позиции, которую покажет в пятничной квалификации.



Макс Ферстаппен возглавляет общий зачёт пилотов «Королевских гонок». На счету Макса 312,5 очка. На втором месте пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (293,5) — отрыв между ними в настоящее время составляет 19 баллов. Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (185).