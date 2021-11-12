Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация. Онлайн-трансляция

Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация. Онлайн-трансляция
Комментарии

Сегодня, 12 ноября, состоится квалификация 19-го этапа сезона-2021 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Бразилии. Этап принимает стационарный автодром «Интерлагос» в Сан-Паулу. Начало квалификации запланировано на 22:00 по московскому времени.

После 18-го этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин, являющийся четвёртым в истории россиянином, выступающим в Формуле-1, пока не набрал ни одного очка и занимает 21-ю позицию.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по гиперссылке:

Формула-1. Гран-при Бразилии. Онлайн-трансляция квалификации

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021