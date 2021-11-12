Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация. Онлайн-трансляция

Сегодня, 12 ноября, состоится квалификация 19-го этапа сезона-2021 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Бразилии. Этап принимает стационарный автодром «Интерлагос» в Сан-Паулу. Начало квалификации запланировано на 22:00 по московскому времени.



После 18-го этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин, являющийся четвёртым в истории россиянином, выступающим в Формуле-1, пока не набрал ни одного очка и занимает 21-ю позицию.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по гиперссылке:



Формула-1. Гран-при Бразилии. Онлайн-трансляция квалификации