Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация. Онлайн-трансляция
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Сегодня, 12 ноября, состоится квалификация 19-го этапа сезона-2021 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Бразилии. Этап принимает стационарный автодром «Интерлагос» в Сан-Паулу. Начало квалификации запланировано на 22:00 по московскому времени.
После 18-го этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин, являющийся четвёртым в истории россиянином, выступающим в Формуле-1, пока не набрал ни одного очка и занимает 21-ю позицию.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по гиперссылке:
Формула-1. Гран-при Бразилии. Онлайн-трансляция квалификации
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