Формула-1. Гран-при Бразилии. Вторая тренировка. Онлайн-трансляция
Поделиться
Сегодня, 13 ноября, на стационарном автодроме «Интерлагос» в Сан-Паулу состоится вторая свободная практика 19-го этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2021 — Гран-при Бразилии. Начало тренировки запланировано на 18:00 по московскому времени.
После 18-го этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин — четвёртый в истории россиянин, выступающий в Формуле-1, — пока не набрал ни одного очка и занимает 21-ю позицию.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию второй тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой гиперссылке:
Формула-1. Гран-при Бразилии. Онлайн-трансляция второй практики
Комментарии
- 13 ноября 2021
-
15:00
-
14:54
-
14:09
-
14:00
-
13:00
-
11:58
-
10:22
-
09:54
-
04:04
-
03:12
-
03:06
-
02:59
-
01:51
-
01:24
-
01:01
-
00:57
-
00:40
-
00:16
-
00:08
-
00:03
- 12 ноября 2021
-
23:45
-
23:06
-
22:40
-
21:39
-
20:59
-
20:00
-
19:33
-
18:41
-
18:31
-
17:56
-
17:17
-
17:06
-
16:01
-
14:58
-
14:00
Партнерский контент