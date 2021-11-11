Никита Мазепин рассказал, почему слабо начинает Гран-при

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин рассказал, с чем связывает свои проблемы в последних Гран-при Формулы-1, на которых он вновь стал сильнее уступать Мику Шумахеру.
«Я каждый четверг надеюсь, что пятница получится более спокойной и простой в работе, что наши стартовые настройки хорошо подойдут к трассе и машине. Но, к сожалению, в последнюю пару уик-эндов нам приходилось начинать работу с того, чтобы возвращать машину в тот формат, при котором я могу ехать быстро.
Было непросто, потому что моя команда инженеров менялась: уходил гоночный инженер, вместо него я работал с главным. Аяо Комацу — фантастический специалист, но у нас не было опыта совместной работы. Потом сменился перформанс-инженер. Команда начала меняться по ходу сезона, а новому человеку трудно моментально влиться в рабочую среду, что сказывалось на работе. Из-за этого приходилось постоянно что-то менять перед третьей тренировкой в субботу», — приводит слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.
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