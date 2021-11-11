Четыре команды Формулы-1 не получили свои машины, восемь — двигатели
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Команды Формулы-1 до сих пор не получили необходимое оборудование для участия в Гран-при Бразилии. Напомним, тренировочные сессии должны начаться уже завтра, 12 ноября.
Из-за тумана до Бразилии из Мексики не доехала важная часть грузов. Как сообщает Auto Motor und Sport, команды «Феррари», «Макларен», «Альфа Ромео» и «Хаас» до сих пор не получили свои болиды. Двигатели «добрались» только до двух коллективов — «Альпин» и «Астон Мартин».
Ранее официальный представитель Формулы-1 выразил уверенность, что задержка груза никак не повлияет на проведение Гран-при Бразилии.
Ранее российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин предположил, что оставшаяся часть грузов прибудет ночью, и выразил уверенность, что механикам придётся работать всю ночь.
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