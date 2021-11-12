Макс Ферстаппен поменяет номер на своём болиде на первый, если выиграет титул

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил о желании сменить номер на своём болиде. Это станет возможным лишь в том случае, если Макс завоюет титул чемпиона мира Формулы-1 нынешнего сезона, так как только действующим чемпионам позволяется менять свои номера.



«Абсолютно точно. Сколько раз гонщику может выпасть шанс выступать под первым номером? Это здорово во многих отношениях. Но за четыре гонки всё может случиться. Мы хорошо выглядим, но всё может измениться очень быстро. Я сказал это ещё после Мексики.



Нам нужно снова попытаться сделать всё возможное, чтобы опять выиграть заезд. Мой подход каждый уик-энд один и тот же, и мы не будем его менять», — приводит слова Ферстаппен RaceFans.



Ферстаппен участвует в гонках под номером 33 с тех пор, как дебютировал на Гран-при с «Торо Россо» в 2015 году.