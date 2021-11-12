Льюис Хэмилтон: не думаю о себе. Самое важное — победа в Кубке конструкторов

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мыслями о борьбе в общем зачёте пилотов и Кубке конструкторов.



«Если честно, не думаю о себе. Я только что понял, что мы всего на одно очко впереди в Кубке конструкторов, и это действительно самое важное.



Конечно, хочу победить. Я хотел быть выиграть общий зачёт пилотов, но Кубок конструкторов так важен для развития, для финансирования, для всех людей, которые работают с нами. Сейчас нам нужно работать сообща, чтобы быть уверенными, что мы будем первыми. Нам ещё предстоит провести четыре гонки, и надеюсь, что в них мы сможем выступить достойно», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365, ссылаясь на Sky Sports.



Возглавляет общий зачёт пилотов «Королевских гонок» Макс Ферстаппен из «Ред Булл». На счету Макса 312,5 очка. На втором месте Хэмилтон (293,5). Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (185).



В Кубке конструкторов на счету лидирующего «Мерседеса» 278,5 очка. У «Ред Булл» 277,5 балла. На третьем месте «Феррари» (268,5).

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