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Юки Цунода рассказал, что могло бы предотвратить его вылеты на Гран-при Мексики

Юки Цунода рассказал, что могло бы предотвратить его вылеты на Гран-при Мексики
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Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода высказался об инциденте со своим участием, случившемся в квалификации Гран-при Мексики и вызвавшим негативную реакцию со стороны «Ред Булл». Поводом для недовольства австрийской команды послужили действия Цуноды во время финальных кругов в концовке квалификации: Серхио Перес ошибся, когда увидел впереди заехавшего на обочину Цуноду, а Макс Ферстаппен снизил скорость, увидев два болида впереди вне трассы. По мнению Юки, избежать этого можно было бы, будь его связь с командой по радио более качественной.

«Мы много говорили о ситуации с тем эпизодом. Инженеры согласны, что в тот момент я не мог сделать ничего большего. Но в то же время мы сошлись во мнении, что есть нюансы, которые нам нужно улучшить с целью повысить уровень коммуникации по радио.

Я думаю, что если бы я получил от команды больше информации, то тот инцидент просто бы не случился. На следующий день я также говорил с «Ред Булл». Мы хорошо поболтали, и я услышал их точку зрения. Конечно, жаль, что такое случилось, но сейчас нам нужно извлечь из этого урок и постараться больше не допускать тех же ошибок», — приводит слова Цуноды RaceFans.

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